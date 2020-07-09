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Резников призвал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений

09 июля 2020, 16:52

Резников призвал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений

Вице-премьер-министр, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников считает, что Западу стоит поддержать пересмотр Минских соглашений.

«По ряду причин условия Минских соглашений больше не отражают реалий на востоке Украины. Это наиболее очевидно в связи с линией соприкосновения, которая была тщательно зафиксирована в официальных Минских соглашениях. Линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела в результате последующей российской оккупации еще 1800 квадратных миль украинской земли. Понятно, что подобные аномалии лишают весь Минский процесс его логики», — написал Резников в своем блоге для Atlantic Council.

По его словам, в течение года Украина предприняла значительные усилия для возобновления практической составляющей Минского процесса, включая все: от отвода войск от линии соприкосновения сторон до переформатирования своей делегации в Трехсторонней контактной группе.

«Несмотря на эти меры, столь ожидаемый прорыв не осуществился. Вместо этого наши российские коллеги продолжают нарушать соглашение о прекращении огня, что является самым фундаментальным моментом всего Минского процесса», — подчеркнул вице-премьер.

Резников указал, что Украина по-прежнему выступает за продолжение усилий в рамках Минского процесса. «Это правильный подход, по крайней мере, до тех пор, пока остаются надежды обеспечить освобождение украинцев, которые в настоящее время содержатся в российских тюрьмах. Чтобы достичь какого-либо прогресса, мы понимаем, что контакт необходим. Тем не менее, необходимость в пересмотренной структуре также очевидна», — считает он.

По мнению Резникова, сейчас западный мир выглядит неуверенным в том, как лучше сдержать «возрождающуюся и ревизионистскую Россию». «Являясь нацией, которая находится на передовой в нынешней конфронтации, Украина является наиболее очевидным направлением для стратегий сдерживания. В практическом плане это означает пересмотр Минского процесса и адаптацию рамок нынешнего диалога с учетом геополитических реалий. Сейчас не время догматически цепляться за существующие договоренности. Напротив, творческие подходы необходимы для обеспечения глобальной безопасности и предотвращения дальнейшей европейской дестабилизации», — полагает превый замглавы делегации Украины в ТКГ.

Он подчеркивает, что, помимо поддержки прагматического подхода к выполнению Минских соглашений, западные лидеры должны также пересмотреть роль и функции международных институтов безопасности, участвующих в мирном процессе в Украине.

«Например, ОБСЕ никогда не размещала миротворцев в больших масштабах для нейтрализации конфликта. Теперь, возможно, пришло время для такого шага. Мы полностью осознаем серьезность проблемы, но успешный результат будет значительным для всего континента. Это потребует реального лидерства и может стать особой задачей для Швеции, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году», — пишет Резников.

По его словам, если обычные коалиции не работают, то Украине стоит подумать о создании новых коалиций и привлечении новых союзников.

Он напомнил, что Украина недавно перешла на следующий этап в отношениях с НАТО. «Мы готовы подтвердить новый статус Украины как Партнера с расширенными возможностями в коллективной и двусторонней моделях безопасности. Например, это может означать признание Украины главным союзником, не входящим в НАТО», — предлагает вице-премьер.

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Алексей Резников
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Минские соглашения

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