В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России из-за крушения МН17

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрирован иск, поданный Нидерландами против России в связи с крушением на востоке Украины пассажирского самолета MH17. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Иск, поданный одним государством против другого, зарегистрирован под номером 28525/20», — говорится в пресс-релизе суда.
В нем отмечается, что иск был направлен из Нидерландов в ЕСПЧ 10 июля 2020 года.
В ЕСПЧ напоминают, что ранее в суд также поступили иски против России по MH17, но не от государства, а от частных лиц — родственников людей, погибших при крушении авиалайнера.
Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.
В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.
Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.
Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.
В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.