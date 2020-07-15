Верховный Суд оставил в силе приговор экс-милиционеру, ставшему виновником смертельного ДТП на Донетчине

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений судебные решения в отношении бывшего участкового инспектора Павла Панасюка, который стал виновником ДТП в Донецкой области, в результате которого погибли четыре человека, в том числе, ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



1 августа 2015 года старший участковый инспектор Святогорского МВД на автомобиле Toyota Prado выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. В результате столкновения 60-летний водитель Skoda погиб на месте, а двое пассажиров — женщина 59 лет и ее 10-летний внук — впоследствии скончались в больнице. Инспектор покинул место ДТП, не оказав помощи находившимся в Skoda людям.



30 мая 2018 года Славянский горрайонный суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения и оставлении в опасности (ч.3 ст.286, ч.1 ст.135 УК Украины) и приговорил к 9 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.



Указанный приговор оставил без изменения Донецкий апелляционный суд.



Верховный Суд поддержал позицию прокурора, опроверг все доводы защитников о необоснованности осуждения.



Панасюк объявлен в розыск. Его данные есть в базе лиц, которые скрываются от органов власти.