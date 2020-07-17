Минобороны: Угрозы нападения РФ со стороны Крыма нет

Министерство обороны Украины не выявило признаков подготовки России к активным боевым действиям вблизи административной границы Херсонской области с аннексированным Крымом. Об этом заявил глава оборонного ведомства Андрей Таран.



«На теперешнее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым, не выявлено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок», — сказал он во время часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу.

В начале июля командующий ВМС Неижпапа заявил в интервью одесскому интернет-сайту «Думская.net», что Военно-морские силы ВСУ готовятся к полномасштабной военной конфронтации с Россией:«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения».



На вопрос о том, рассматривает ли он вариант, при котором российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал, Неижпапа ответил, что «не исключает таких действий со стороны Российской империи».



Командующий Объединенных сил Сергей Наев считает, что Неижпапа преувеличил вероятность угрозы от войск РФ со стороны аннексированного Крыма.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия может начать военное наступление на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма.