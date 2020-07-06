В Кремле опровергли заявления о возможном вторжении в Херсонскую область ради воды для Крыма

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия может начать военное наступление на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма.



«Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке [Украины]», — заявил российским журналистам в понедельник Песков.



Отметим, что со стороны украинских и зарубежных аналитиков, экспертов и политиков не первый раз звучат опасения относительно вероятного наступления России на Украину из-за нехватки воды в аннексированном ею Крыму.



Так, в украинском МИД призывали быть готовыми к полномасштабному наступлению России. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявлял, что вторжение возможно в рамках учений Вооруженных сил России «Кавказ 2020».



Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес высказывал опасения по поводу проведения учений «Кавказ 2020», во время которых вполне вероятен сценарий, когда Кремль может объявить гуманитарную катастрофу в Крыму из-за нехватки воды и захватить дамбу в Херсоне.