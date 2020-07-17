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«ДНР» обвинила дончанина в призывах к терроризму за публичную поддержку Украины

17 июля 2020, 18:21

«ДНР» обвинила дончанина в призывах к терроризму за публичную поддержку Украины

Богдан Максименко Богдан Максименко

Боевики группировки «ДНР» удерживают 20-летнего дончанина Богдана Максименко в СИЗО 97-й колонии в Макеевке. С 10 апреля Максименко находится в плену за публикации в поддержку Украины.

В комментарии «Новостям Донбасса» крестная Богдана, блогер Наталия Казённова рассказала, что родственники так и не смогли пообщаться с парнем лично.

«Пока личной встречи добиться не удалось, к сожалению. Но маме передали записку, написанную Богданом. Представители СММ ОБСЕ или Красного Креста, по нашим данным, с ним не общались», — сказала она.

«ДНР» обвиняет Максименко по трем «статьям» своего «уголовного кодекса» — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По словам крестной, основная причина ареста — публикации в социальных сетях, которые сочли «экстремистскими».

Казённова отметила, что ранее родные смогли передать Богдану лекарства. Ранее сообщалось, что парень имеет врожденный порок сердца.

«В одном из ответов "мгб" сообщило, что по запросу родных "будет проведено медицинское обследование, направленное на объективную оценку состояния его здоровья". Также родных устно заверили, что парень и до передачи лекарств получал медицинское сопровождение и находился под наблюдением врача СИЗО», — отметила она.

Казённова также сообщила, что с украинской стороны выполнены все необходимые формальности для включения Богдана в списки на обмен. Более точной информацией о том, включен ли Максименко в списки на взаимное освобождение, родные будут располагать позже.

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