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Из 16 новых районов на Донбассе семь — на оккупированной территории

17 июля 2020, 21:06

Из 16 новых районов на Донбассе семь — на оккупированной территории

Верховная Рада создала 8 укрупненных районов в Луганской области вместо 18 нынешних, в том числе 4 района на временно оккупированной территории области. В Донецкой области восемь районов в Донецкой области вместо 18 нынешних, в том числе 3 района на временно оккупированной части области.

В частности, на Луганщине созданы Алчевский район (население 442,8 тысяч человек) с центром в Алчевске, Ровеньковский район (296,8 тысяч) с центром в Ровеньках, Должанский (207,7 тысяч) с центром в Должанске, Луганский (535,2 тысяч) с центром в Луганске, Сватовский с центром в Сватово, Северодонецкий (384,1 тысяч) с центром в Северодонецке, Старобельский с центром в Старобельске и Счастьинский с центром в Новоайдаре.

При этом Луганский, Алчевский, Должанский и Ровеньковский районы находятся сейчас на временно оккупированной территории области.

На Донетчине Рада создала Бахмутский район (население 201,2 тысяч человек) с центром в Бахмуте, Волновахский (146 тысяч) с центром в Волновахе, Горловский (690,6 тысяч) с центром в Горловке, Донецкий (1 503,4 тысяч) с центром в Донецке, Кальмиусский (122,6 тысяч) с центром в Кальмиусском, Краматорский (568 тысяч) с центром в Краматорске, Мариупольский (521,1 тысяч) с центром в Мариуполе и Покровский (413 тысяч) с центром в Покровске.

При этом Горловский, Донецкий и Кальмиусский районы находятся сейчас на временно оккупированной территории области.

17 июля парламент принял постановление, которое предусматривает ликвидацию в Украине 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.

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