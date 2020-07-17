Рада уменьшила количество районов в Украине с 490 до 136

Верховная Рада поддержала ликвидацию 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых. За соответсвующий проект постановления № 3650 проголосовали 238 народных депутатов.



Постановлением определено, что границы районов устанавливаются по внешней границы территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, которые входят в состав соответствующего района.



Предполагается, что ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму будут проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.



Изначально Кабинет министров предлагал создать 129 районов (карту можно посмотреть здесь). Но профильный комитет парламента предложил дополнительно образовать в Винницкой области Жмеринский район, в Днепропетровской — Синельниковский район, в Закарпатской — Раховский район, в Ивано-Франковской — Верховинский район, в Киевской — Вышгородский район, в Одесской — Березовский район, в Херсонской — Бориславский и Скадовский районы, в Черниговской — Корюковский район.



Выборы депутатов районных советов в ликвидированных районах этой осенью уже проводиться не будут.