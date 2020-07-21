Сутки на Донбассе: украинский военный погиб, еще один ранен при обстрелах

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 17 раз открывали огонь, в результате чего погиб украинский военнослужащий, еще один был ранен. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что боевики нарушали режим прекращения огня используя артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперское и стрелковое оружие.



По данным штаба, обстрелам подверглись позиции украинских военных у населенных пунктов: Мироновский, Шум, Орехово, Новотошковского, Причепиловки, Попасной, Луганского, Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного, Опытного.



Также указано, что украинские военные открывали огонь в ответ из «дежурных огневых средств». По данным разведки, за минувшие сутки убит один и ранены двое российских боевиков.



В штабе добавили, что с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования огонь не открывали.