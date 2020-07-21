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В Луцке из автобуса с заложниками выбросили взрывчатку и стреляли по беспилотнику СБУ

21 июля 2020, 18:01

В Луцке из автобуса с заложниками выбросили взрывчатку и стреляли по беспилотнику СБУ

В Луцке мужчина, удерживающий заложников в автобусе, несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался. Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«На месте события сотрудники СБУ используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего из автобуса бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал», - цитирует Геращенко «Интерфакс-Украина».

Утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как «Максим Плохой» захватил рейсовый автобус пригородного сообщения. В автобусе находятся около 20 человек. Мужчина при себе имеет взрывчатку и оружие. По информации полиции, на данный момент пострадавших нет. Сейчас введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Автобус находится на Театральной площади. По словам злоумышленника, еще одно взрывное устройство находится в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Максим Кривош, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.

На Youtube-канале некого пользователя «Максима Плохого» появилось видео с вооруженным мужчиной, который предположительно захватил заложников в центре Луцка. Он поздравил всех «с днем антисистемы» и добавил «не обманывайте себя, празднуйте правду».

Правоохранители отметили, что террорист ранее находился на психиатрическом лечении. пытаются выйти с ним на личный контакт, он периодически снимает трубку, но никаких конкретных требований не выдвигает, а говорит лишь общие фразы о борьбе с системой, анархии и тому подобном.

Луцкие интернет-СМИ сообщают, что террорист опубликовал свои требования в Twitter и требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что в сети авторством Максим Плохой размещена книга «Философия Преступника», описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Он также сообщил, что Максим Кривош - уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что взял ситуацию с захватом заложников под личный контроль.

В Луцк срочно вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Луцк
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Заложники

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