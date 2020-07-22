В МВД объяснили спецоперацию с БТРом и взрывами после задержания захватчика автобуса в Луцке

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал опубликованные в сети видео очевидцев, на которых видно, что вчера вечером захватчик автобуса в Луцке Максим Кривош самостоятельно сдался правоохранителям, а уже после этого к автобусу подъехал БТР спецназа и были слышны взрывы.



«Методика проведения спецопераций имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату, либо же совершить какие-либо другие действия, потому что под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не видно диванным экспертам было бы на расстоянии», — сказал Геращенко в эфире телеканала «1+1».



Замглавы МВД добавил, что поэтому было принято такое решение, «чтобы психологически подавить волю преступника». «В том числе с помощью того, что были созданы выстрелы, шумовые эффекты, чтобы была подавлена его воля. Чтобы он точно не сделал ничего плохого», — подчеркнул Геращенко.

Захват автобуса в Луцке произошел утром 21 июля. Максим Кривош удерживал заложников в течение 12 часов и начал отпускать их после разговора с президентом Владимиром Зеленским, который согласился выполнить его требование: опубликовать видео со словами про фильм «Земляне» 2005 года. После освобождения всех 13 заложников видео с Facebook-страницы Зеленского было удалено.



Против Кривоша открыто четыре уголовных производства по статьям «захват заложников», «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа», «террористический акт».