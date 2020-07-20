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Захватчик автобуса в Луцке задержан. Подробности

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21 июля 2020, 21:47

Захватчик автобуса в Луцке задержан. Подробности

Мужчина, который более 12 часов в Луцке удерживал заложников в автобусе, задержан.

Мужчина сдался правоохранителям. Все люди, которых он удерживал в автобусе, освобождены, сообщили в правоохранительных органах.

В ходе операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы.

Освобождены 13 человек. В МВД также сообщили, что раненых среди заложников нет.

У задержанного были сообщники.

«Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка», - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он охарактеризовал террориста как «неуравновешенного человека, он нарисовал себе мир, придумал месть миру».

Также Аваков рассказал, что террорист стрелял в первого замести теля главы Национальной полиции Евгения Коваля.

«Был один неприятный момент, когда террорист выстрелил в господина Коваля... Это был тот момент, когда мы переживали, но удалось вернуть его (человека который удерживал заложников, - ред.) к переговорам», - сказал Аваков.

Как уточнили в Нацполиции, пуля прошла рядом с замглавы Нацполиции, не ранив его, он просто увернулся от осколков.

Заместитель главы Офиса президента Украины на брифинге сообщил, что Владимир Зеленский провел переговоры с террористом, после чего опубликовал пост, как того потребовал человек, захвативший людей.

«После этого были выпущены все остальные люди. Такая была договоренность», - сказал Тимошенко.

Утром в центре Луцка мужчина, назвавшийся как «Максим Плохой» захватил рейсовый автобус пригородного сообщения. В автобусе находятся около 20 человек. Мужчина при себе имеет взрывчатку и оружие. По информации полиции, на данный момент пострадавших нет. Сейчас введена полицейская операция «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Автобус находится на Театральной площади. По словам злоумышленника, еще одно взрывное устройство находится в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

Позже стало известно, что настоящее имя мужчины - Максим Кривош, он официально проживает в Дубно (Ровенская область), там находится его семья.

Мужчина несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался.

В Офисе президента Украины сообщили, что первых троих заложников в Луцке правоохранители смогли освободить после разговора по телефону главы государства Владимира Зеленского с мужчиной, который силой удерживал людей в автобусе.

ТЕГИ

Люди
Заложники Максим Кривош
Места
Луцк

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