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Кабмин планирует выделить 55 млн гривен для ликвидации последствий пожара на Луганщине

22 июля 2020, 14:38

Кабмин планирует выделить 55 млн гривен для ликвидации последствий пожара на Луганщине

Кабмин планирует сегодня выделить 55 млн гривен для ликвидации последствий масштабного пожара на Луганщине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в начале заседания правительства.

Он отметил, что большая часть этих средств пойдет на материальную помощь семьям погибших и для восстановления жилья.

6 июля возле села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района.

Подтверждена гибель в результате пожара 5 человек.

Полиция открыла уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Огонь повредил жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожил 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 «Озеро Волчье» Новоайдарского района.

Пострадали 223 человека, из которых 109 человек получили материальный ущерб, 114 человек (из них 17 детей) обратились за медпомощью.

Ориентировочный размер убытков, причиненных только от потери лесных насаждений, превышает 450 млн гривен.

8 июля Президент Владимир Зеленский во время поездки на Луганщину заявил, что пострадавшие жители получат по 300 тысяч гривен компенсации на приобретение жилья, еще будет выделено по 20 тысяч гривен компенсации семьям погибших.

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