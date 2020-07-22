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СМИ: Экс-силовика, которого «ДНР» обвинила в убийстве Захарченко, задержали в Киеве

22 июля 2020, 21:07

СМИ: Экс-силовика, которого «ДНР» обвинила в убийстве Захарченко, задержали в Киеве

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу (позывной «Швед»). Ему сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на ответ спецслужбы на запрос.

Издание отмечает, что ряд СМИ 8 июля сообщили об обысках у представителей Главного управления разведки министерства обороны и задержании бывшего сотрудника СБУ.

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале, - ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, - ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в ответе ведомства.

СБУ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные досудебного расследования.

Позже в пресс-центре СБУ уточнили, что Байдала был сотрудником не СБУ, а «представителем другого правоохранительного органа».

В июне 2019 в группировке «ДНР» заявили, что Андрей Байдала причастен к убийству главы «ДНР» Александра Захарченко.

Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке. 

«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность отрицают.

В сентябре 2018 года было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.

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Андрей Байдала

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