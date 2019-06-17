В «ДНР» заявили, что знают имена предполагаемых организаторов убийства Захарченко

В группировке «ДНР» заявили, что выяснили имена организаторов убийства Александра Захарченко. Об этом в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил сотрудник так называемой спецслужбы «ДНР», лицо которого было скрыто, передает «Интерфакс».



Он утверждает, что среди причастных к убийству Захарченко и Арсена Павлова помощник начальника 5-го управления Сергей Моторин.



Среди других сотрудников спецслужб Украины, которых боевик обвинил в организации терактов, собеседник телеканала назвал имена Владислава Долгозвяга, Андрея Мушта, Андрея Байдала, Андрея Отенко и Дамира Баштанникова.



Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе в Донецке. Позднее в «ДНР» заявили, что задержали «украинских диверсантов и связанных с ними лиц» по подозрению в причастности к убийству.



В мае 2019 года глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства. Имен он не назвал.