Число заболевших коронавирусом в Украине возросло на 856 человек за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 856 новых случаев заболевания коронавирусом, 828 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 17 умерли. Об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Общее число инфицированных с начала пандемии на утро 23 июля составило 61 851 человек, выздоровевших — 34 000, умер из-за коронавируса 1 551 человек. Продолжают болеть 26 300 человек, что на 11 больше, чем вчера.



Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве (112) и во Львовской области (109), выздоровления — в Черновицкой (87), Львовской (71) и Донецкой (70) областях.





У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.

Вчера правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 августа.