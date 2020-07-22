Правительство на сегодняшнем заседании продлило адаптивный карантин в Украине до 31 августа. Соответствующее постановление было принято с условием доработки в однодневный срок.



В качестве нововведения в Украине с 1 августа вводится деление отдельных территорий на четыре зоны эпидемиологической опасности распространения коронавируса COVID-19: зеленый, желтый, оранжевый, красный.



Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что уровень опасности будет определятся специальным программным обеспечением на основе алгоритмов и полученных данных. Утверждаться один из четырех уровней будет национальной комиссией по ТБ и ЧС.



Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области по показателям, которые используются и сейчас:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет не более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов не меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса не более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 не более 10%.

Степанов отметил, что когда нет превышений, область и все ее районы находятся в зеленой зоне, где действуют такие ограничения:

в общественных зданиях нужно носить маску или респиратор;

проведение массовых мероприятий с условием не более одного человека на 5 квадратных метров;

культурные мероприятия можно проводить при условии заполненности зала не более чем на 50%;

перевозка пассажиров разрешена только на сидячих местах.

Регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне, не нуждаются во вмешательстве и усилении ограничений на национальном уровне. Если в течение 5 дней меняются индикаторы, то регион или отдельная административно-территориальна единица переходят на другой уровень.