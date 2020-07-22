Правительство на сегодняшнем заседании продлило адаптивный карантин в Украине до 31 августа. Соответствующее постановление было принято с условием доработки в однодневный срок.
В качестве нововведения в Украине с 1 августа вводится деление отдельных территорий на четыре зоны эпидемиологической опасности распространения коронавируса COVID-19: зеленый, желтый, оранжевый, красный.
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что уровень опасности будет определятся специальным программным обеспечением на основе алгоритмов и полученных данных. Утверждаться один из четырех уровней будет национальной комиссией по ТБ и ЧС.
Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области по показателям, которые используются и сейчас:
Степанов отметил, что когда нет превышений, область и все ее районы находятся в зеленой зоне, где действуют такие ограничения:
Регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне, не нуждаются во вмешательстве и усилении ограничений на национальном уровне. Если в течение 5 дней меняются индикаторы, то регион или отдельная административно-территориальна единица переходят на другой уровень.