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ОБСЕ зафиксировала передвижение военной колонны у границы с Россией на Донбассе

23 июля 2020, 09:08

ОБСЕ зафиксировала передвижение военной колонны у границы с Россией на Донбассе

Миссия ОБСЕ 20 июля зафиксировала передвижение колонны у границы с Россией в неподконтрольном Украине районе Луганской области, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Примерно в 1,5 км к юго-западу от н. п. Леоново (бывш. Червоный Жовтень; 82 км к югу от Луганска) в 23:14 непосредственно на территории Украины в районе без погранично-пропускных сооружений БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал колонну в составе 1 грузовика военного типа, 2 транспортных средств (типа внедорожников), 1 мини-фургона и 1 автомобиля сопровождения», — говорится в отчете.

По наблюдениям патруля миссии, колонна следовала по асфальтированной дороге в северном направлении к подконтрольным группировке «ЛНР» селам Дьяково и Егоровка.

Ранее ОБСЕ фиксировала передвижение грузовиков у границы с РФ в июне.

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Места
Луганская область Леоново

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