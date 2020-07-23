В Полтаве автоугонщик угрожает полицейским гранатой. Началась спецоперация

В Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. Злоумышленник сопротивляется и угрожает полицейским гранатой, сообщает полиция города.



Уточняется, что спецоперация проводится на улице Остапа Вишни. Со злоумышленником ведут переговоры.



На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.





Полиция призвала граждан и водителей быть осторожными и обходить территорию проведения специальной операции.