«Динамо» возглавил бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу

Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Детали контракта с румынским специалистом не уточняются.



Во время представления Луческу президент «Динамо» Игорь Суркис назвал его одним из лучших тренеров в мире. «Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам», — подчеркнул он.



В свою очередь Луческу сказал, что соскучился по Украине.





Луческу возглавлял донецкий «Шахтер» с 2004 по 2016 год и стал самым успешным тренером в истории «горняков».



Последним местом работы 74-летнего специалиста была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.



На посту главного тренера «Динамо» Луческу заменил Алексея Михайличенко, который был уволен вместе с тренерским штабом 20 июля.