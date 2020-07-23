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«Динамо» возглавил бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу

23 июля 2020, 15:06

«Динамо» возглавил бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу

Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта с румынским специалистом не уточняются.

Во время представления Луческу президент «Динамо» Игорь Суркис назвал его одним из лучших тренеров в мире. «Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам», — подчеркнул он.

В свою очередь Луческу сказал, что соскучился по Украине.

Луческу возглавлял донецкий «Шахтер» с 2004 по 2016 год и стал самым успешным тренером в истории «горняков».

Последним местом работы 74-летнего специалиста была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.

На посту главного тренера «Динамо» Луческу заменил Алексея Михайличенко, который был уволен вместе с тренерским штабом 20 июля.

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