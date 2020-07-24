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Суркис объяснил фанатам «Динамо» назначение Луческу главным тренером

24 июля 2020, 16:46

Суркис объяснил фанатам «Динамо» назначение Луческу главным тренером

Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис после заявления ультрас относительно назначения главным тренером команды Мирчи Луческу лично встретился с фанатами столичного клуба. Об этом сообщает «Главком».

После появления новости о назначении бывшего тренера «Шахтера» болельщики приехали к стадиону, где проходили протокольные фотографии с Суркисом. Владелец «Динамо» предложил им пообщаться.

Суркис рассказал фанатам, что не спал двое суток и долго решался на этот шаг. По его словам, Луческу якобы выгнали из «Шахтера» и он затаил обиду. Поэтому румынский тренер стремится доказать владельцу донецкого клуба Ринату Ахметову, что он был неправ, и обыграть «Шахтер».

Также Суркис подчеркнул, что не рассматривал другие кандидатуры. В то же время болельщики упрекнули, что за годы пребывания на посту главного тренера «Шахтера» Луческу неоднократно плохо высказывался о столичном клубе и его истории. Владелец «Динамо» парировал, что смирился с этим, так же как и с оскорбительным баннером ультрас в адрес Суркиса.

В процессе разговора болельщики начали критиковать менеджмент команды и его решение, после чего Суркис сорвался и начал «приглашать» их к работе в клубе.

«Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу! Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вбухал полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 млн долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите», — заявил он.

Также владелец «Динамо» отметил, что договорился с Луческу о том, что если команда не будет показывать результат, то контракт будет расторгнут без компенсаций.

Напомним, руководство «Динамо» назначило главным тренером команды Мирча Луческу, бывшего наставника главного соперника киевлян, донецкого «Шахтера».

Ультрас киевского «Динамо» выступили против назначения Луческу.

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