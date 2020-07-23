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Ультрас «Динамо» выступили против Мирчи Луческу на посту тренера киевского клуба

23 июля 2020, 20:09

Ультрас «Динамо» выступили против Мирчи Луческу на посту тренера киевского клуба

Ультрас киевского футбольного клуба «Динамо» возмущены назначением Мирчи Луческу на должность главного тренера команды. Об этом говорится в заявлении ультрас.

«Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо — это плевок в глаза всем болельщикам Динамо, и суркисы (президент "Динамо" Игорь Суркис, - ред.) должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой», — говорится в сообщении.

Также представители движения ультрас обратились ко всем работникам клуба с призывом уволиться. Болельщики планируют устраивать акции протеста.

«Всех болельщиков, кому болит за Динамо так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества — акции протеста не заставят себя долго ждать», — добавили они.

Луческу возглавлял донецкий «Шахтер» с 2004 по 2016 год и стал самым успешным тренером в истории «горняков».

Последним местом работы 74-летнего специалиста была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.

На посту главного тренера «Динамо» Луческу заменил Алексея Михайличенко, который был уволен вместе с тренерским штабом 20 июля.

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Ультрас фк динамо

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