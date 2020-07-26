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Зеленский и Путин обсудили прекращение огня на Донбассе по телефону

26 июля 2020, 18:17

Зеленский и Путин обсудили прекращение огня на Донбассе по телефону

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Офис украинского президента, лидеры обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже.

Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля. Отмечается, что Путин поддержал эту договоренность. «Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе», — отмечается в сообщении ОП.

Также президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытие новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Указано, что Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

«Президент Украины особо подчеркнул необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации», — рассказали в Офисе президента.

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины.

«Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "нормандской четверки" в Берлине», — резюмировали на Банковой.

В свою очередь на сайте Кремля отмечается, что Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году «как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования». Также президентом РФ выражена «серьезная озабоченность» в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра.

«Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей», — говорится на сайте российского лидера.

Зеленский и Путин также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.

В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

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