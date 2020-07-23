Вступило в силу постановление Рады о местных выборах 25 октября

В четверг, 23 июля, вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на 25 октября 2020 года. Об этом говорится на сайте парламента.



Принятый 15 июля документ в среду был опубликован в газете «Голос Украины» и вступил в силу на следующий день после публикации.



В воскресенье, 25 октября, пройдут «очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов», кроме аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях не будут проведены выборы областных советов.



Согласно документу, выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в указанных регионах «будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, в условиях: прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины над государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях, <...> после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».



Кабинету министров поручено обеспечит финансирование местных выборов 25 октября за счет средств госбюджета. Также совместно с Центральной избирательной комиссией правительству нужно разработать меры и рекомендации, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19 во время проведения местных выборов.



ЦИК необходимо принять меры по финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов за счет средств бюджета.