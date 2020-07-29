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Среди задержанных под Минском россиян есть воевавшие за «ДНР»

29 июля 2020, 16:11

Среди задержанных под Минском россиян есть воевавшие за «ДНР»

Среди задержанных в Беларуси российских боевиков есть те, кто служили в батальоне российского писателя Захара Прилепина, когда он был на Донбассе и принимал участие в конфликте на стороне группировки «ДНР». Эту информацию сам Прилепин подтвердил сайту URA.RU.

Ранее белорусские правоохранители заявили о задержании 33 россиян. По данным государственных СМИ, это боевики ЧВК «Вагнера», которые прибыли для дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами.

«Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», — сказал Прилепин.

При этом он подверг сомнению информацию о том, что наемники находились в Минске с целью дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, из столицы Беларуси бойцы отправлялись в другие точки мира.

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