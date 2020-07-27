В Беларуси заявили о задержании российских боевиков ЧВК «Вагнера»

Под Минском сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 32 боевика российской частной военной компании «Вагнера». Еще один россиянин был задержан на юге страны. Об этом сообщает белорусское госагентство БЕЛТА.



Отмечается, что правоохранители получили информацию о прибытии в Беларусь более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период президентской избирательной кампании.



Все прибывшие россияне при себе имели по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана. По прибытии в Минск в ночь на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель только 27 июля, переехав в один из санаториев под столицей Беларуси.



По словам администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание «нехарактерным для российских туристов поведением» и однообразной одеждой в стиле милитари.



«Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», — отмечается в публикации.







Как обратило внимание «Еврорадио», на днях президент страны Александр Лукашенко упоминал опасность от частных военных компаний. Во время поездки в дивизию спецназа в Марьину Горку 24 июля он заявил: «Госсекретарь правильно сказал, что любые войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут сбоку. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

«Вагнер» — позывной бывшего офицера спецназа ГРУ России Дмитрия Уткина. Бойцы созданной им частной военной компании воевали на Донбассе и в Сирии. Самого Уткина в декабре 2016 года заметили на приеме в Кремле.



На связь ЧВК «Вагнера» с российскими разведкой и министерством обороны указывала в своем расследовании группа Bellingcat.