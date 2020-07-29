Послов Украины и РФ вызовут в Минск в связи с задержанием бойцов ЧВК «Вагнера»

Министерство иностранных дел Беларуси вызовет послов Украины и РФ в связи с задержанием в Минске боевиков российской частной военной компании «Вагнера». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на госсекретаря белорусского Совбеза Андрея Равкова.



Распоряжение о вызове украинского и российского послов дал президент Беларуси Александр Лукашенко во время экстренного совещания Совета безопасности.



В частности, посла Украины вызовут в связи с тем, что 14 из задержанных боевиков были замечены на Донбассе.



«Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек — это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», — сообщил Равков.

Белорусские правоохранители задержали сегодня под Минском 32 боевиков российской ЧВК «Вагнера» после получения информации о том, что в Беларусь прибыла группа боевиков для дестабилизации обстановки в период президентской избирательной кампании.



Среди задержанных есть участники боевых действий на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.