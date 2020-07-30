Штаб ООС зафиксировал одно нарушение «режима тишины» на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел со стороны пророссийских боевиков, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что стреляли вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Подчеркивается, что украинская сторона огонь в ответ не открывала. Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами«, — говорится в сообщении.



В штабе также отметили, что за минувшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета вблизи Новолуганского. Украинская сторона подчеркнула, что этот выстрел носил провокационный характер и был неприцельный, поэтому огонь в ответ не открывался.



Также в информации сообщается, что подразделения ГСЧС из состава ООС нашли 76 неизвестных взрывных устройств во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. «Всего по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади более 5 гектаров», — уточнили в штабе.



Пожарные из состава Объединенных сил за сутки потушили 33 пожара. Никто из мирных жителей не пострадал.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.