Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб ООС зафиксировал одно нарушение «режима тишины» на Донбассе с начала суток

30 июля 2020, 07:57

Штаб ООС зафиксировал одно нарушение «режима тишины» на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел со стороны пророссийских боевиков, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Там уточнили, что стреляли вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Подчеркивается, что украинская сторона огонь в ответ не открывала. Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами«, — говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что за минувшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета вблизи Новолуганского. Украинская сторона подчеркнула, что этот выстрел носил провокационный характер и был неприцельный, поэтому огонь в ответ не открывался.

Также в информации сообщается, что подразделения ГСЧС из состава ООС нашли 76 неизвестных взрывных устройств во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. «Всего по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади более 5 гектаров», — уточнили в штабе.

Пожарные из состава Объединенных сил за сутки потушили 33 пожара. Никто из мирных жителей не пострадал.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:41
110 дней плена: «ДНР» не подтверждает удержание 20-летнего Богдана Максименко
14:15
Россия отправит в Донецк первый за время пандемии «гуманитарный конвой»
13:58
Отсутствие жилья и ПТСР: с чем живут освобожденные из плена «Л-ДНР» ►
12:52
«ЛНР» выявила 609-й случай коронавируса
10:42
«ДНР» заявила про 41 новый случай COVID-19
09:41
«ЛНР»: Девушка подорвалась на мине в Краснодонском районе
09:28
Беспилотник ОБСЕ глушили над участком разведения
22:49
В Донецке горит поликлиника
17:27
Пушилин признал дефицит медиков
15:53
«ДНР» до сих пор не погасила долги по зарплате железнодорожникам
14:59
«ДНР» приговорила жительницу Макеевки к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:34
«ДНР» заявила о 21 заболевшем коронавирусом и двух умерших за сутки
10:08
Шанс на мир, демонтаж Шевченко в Луганске, работа КПВВ. Дайджест ►
14:10
«ДНР» на день возобновила пропуск людей через КПВВ: ситуация в понедельник
все новости
09:43
В СБУ заявили, что выявили механизм получения боевиками «ДНР» выплат из госбюджета
09:41
Задержанных в Беларуси наемников ЧВК «Вагнера» подозревают в подготовке теракта
09:01
В СНБО хотят экстрадировать из Беларуси задержанных боевиков ЧВК «Вагнера»
08:57
В Украине установлен суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом
08:37
ОБСЕ увидела резкое снижение количества нарушений перемирия на Донбассе
08:17
Новые КПВВ в Луганской области планируют открыть до конца осени
07:57
Штаб ООС зафиксировал одно нарушение «режима тишины» на Донбассе с начала суток
23:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:12
За сутки в Донецкой области коронавирус выявили у четырех человек
21:16
Послов Украины и РФ вызовут в Минск в связи с задержанием бойцов ЧВК «Вагнера»
20:08
Назначение нового представителя в ТКГ: Кравчука пригласили на встречу в Офис президента
19:54
Боевики один раз нарушили «режим тишины» с начала суток
18:45
Полиция ищет свидетелей убийства проукраинского активиста в Донецке. Оно произошло 6 лет назад
17:59
МинВОТ: Украина откроет сервисные центры на границе с Крымом и ОРДЛО
17:11
Разумков заявил о распространении фейков из-за перемирия на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Отсутствие жилья и ПТСР: с чем живут освобожденные из плена «Л-ДНР» ►
29 июля, 13:58
В Донецке горит поликлиника
28 июля, 22:49
Как коронавирус передается по воздуху? ►
28 июля, 18:10

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция