На Донбассе началось полное прекращение огня. Штаб ООС заявил о провокации накануне

На Донбассе с полуночи начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.



Соответсвующая договоренность была достигнута Трехсторонней контактной группой 22 июля.



Вместе с тем и в вооруженных силах Украины, и в группировках «ДНР»/«ЛНР» заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.



В штабе операции Объединенных сил также заявили, что у них работает колл-центр, и любой из военнослужащих у которых «якобы изымают штатное вооружение» могут обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части».



Кроме того уточняется, за воскресенье, 26 июля, пророссийские боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Подчеркивается, что «противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы».



В частности у Водяного, Южного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. Зафиксировано применение минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, БПЛА и стрелкового вооружения.



Недалеко от Счастья боевики применили снайперское оружие, а вблизи Авдеевки было выпущено три реактивных снаряда калибра 122-мм и велся огонь из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В штабе отметили, что в пяти случаях подразделения ООС из штатного вооружения открывали огонь.



За минувшие сутки, в результате обстрела со стороны боевиков был ранен один украинский военный.



Также подчеркивается, что накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня боевики Новомихайловки совершили минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. «Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 относится дистанционным и имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов», — уточнили в штабе ООС.



Там добавили, что «коварство провокации состоит в том», что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских военных на собственных минах. «То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — добавили в штабе.



Кроме того, 26 июля по направлению из Яковлевки в сторону Авдеевки боевики применили минометы калибра 82-мм. В результате обстрела одна из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожару. Во дворе также обнаружены две воронки, вероятно, от попадания мин калибра 82-мм. Жертв и раненых среди гражданского населения нет, заявили в штабе.



Меры полного прекращения огня предусматривают:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование сторонами конфликта любых видов летательных аппаратов;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который сообщает об этом всем участников группы;

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе.