ОБСЕ увидела резкое снижение количества нарушений перемирия на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. При этом в Луганской области таких нарушений вновь не зафиксировано.



Об этом говорится в отчете миссии, в котором анализируется ситуация 28 июля.



Так, во вторник наблюдатели зафиксировали только 10 нарушений «режима тишины» — все взрывы.



Все эти нарушения зафиксированы в районах к северо-востоку и югу от подконтрольного Украине населенного пункта Зализное (бывший Артемово), а также к юго-западу от неподконтрольной Ясиноватой.



После того, как на Донбассе с полуночи 27 июля начался режим полного прекращения огня, миссия ОБСЕ

зафиксировала в общей сложности 121 его нарушение — все в Донецкой области. Из них 31 являются взрывами, а 90 — очереди и выстрелы из стрелкового оружия.

За первый день перемирия, 27 июля, наблюдатели ОБСЕ выявили 111 нарушений.



Отметим, что статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. К примеру, если штаб ООС приводит в сводке только факт нарушения «режима тишины» в районе какого-нибудь населенного пункта, то СММ ОБСЕ считает каждый выстрел и взрыв.