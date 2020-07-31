«Схемы»: Кортеж Зеленского нарушает правила, а Ермак ездит с номерами прикрытия, хотя такого права не имеет

Кортеж президента Владимира Зеленского нарушает правила дорожного движения, а сотрудники его Офиса пользуются номерами прикрытия, хотя закон им такого права не дает. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы».



Журналисты зафиксировали, как кортеж главы государства неоднократно нарушал ПДД: значительно превышал допустимую скорость, пересекал двойную сплошную и осуществлял поворот в запрещенных местах, создавая опасные ситуации для других участников движения. При чем это происходило не тогда, когда Зеленский спешил на рабочую встречу, а когда ехал домой или по частным делам — например, в торговый центр.







«Схемы» зафиксировали кортеж президента на Новообуховской трассе в направлении тогда еще его загородного дома в Иванковичах, который превышал допустимую скорость на более чем 50 километров в час. Позже журналисты снова заметили президентский кортеж, который превысил разрешенную скорость на 50 км/ч, а первая машина использовала проблесковые маячки. И на следующий день кортеж Зеленского снова «разгонял» машины с помощью «мигалок» — и превысил разрешенный скоростной режим.



Журналисты зафиксировали, как кортеж Зеленского выехал из торгового центра, пересекая двойную сплошную линию. Нарушение скоростного режима кортежем фиксировали и после переезда Зеленского на государственную дачу в Конча-Заспе. Кортеж ехал в сторону загородного комплекса со скоростью 120 км/ч, хотя допустимая скорость на этом участке трассы 80 км/ч.



Машины кортежа главы государства имеют номерные знаки прикрытия — их нет в базе МВД. Это означает, что штрафы за превышение скорости не получает ни сам президент, ни его Офис президента, ни Государственное управление делами.



Законом предусмотрено использование «номеров-призраков» в рамках мероприятий государственной охраны — для президента и четко определенного перечня других высокопоставленных лиц.



Но журналисты установили, что на самом деле номера прикрытия есть у более широкого круга лиц, на которых мероприятия госохраны не распространяются. В частности, у действующего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко, первого помощника президента Сергея Шефира. При этом они не являются охраняемыми лицами в соответствии с законом «О государственной охране».



«Схемы» несколько раз фиксировали, что, передвигаясь на машинах с номерами прикрытия, руководитель ОП Ермак нарушал правила дорожного движения.



Кроме того, номера прикрытия до сих пор есть у Арсения Яценюка, который не является премьер-министром уже как четыре года. Такие же номера имеет бывший глава СБУ Василий Грицак и депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Григорий Суркис. Спецномера есть и у бывшего президента Петра Порошенко, но его пресс-служба заявила, что по закону он имеет на это право.