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В Кремле заявили, что Козак не писал о сворачивании переговоров по Донбассу

31 июля 2020, 13:49

В Кремле заявили, что Козак не писал о сворачивании переговоров по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о сворачивании переговорного процесса по Донбассу речи не идет, а обратное утверждение — передергивание в СМИ.

Ранее в СМИ появилось письмо, в котором замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины письмо, в котором он якобы назвал переговоры на уровне политсоветников «нормандской четверки» бессмысленными, после чего предложил от них отказаться.

«Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием [СМИ]», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что публикация письма Козака в украинских СМИ является «не самым правильным способом ведения дел в плане очень сложных переговоров по теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины».

Песков добавил, что «Россия была, есть и остается приверженной Минским договоренностям и считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования».

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал письмо Козака частью дипломатической игры и добавил, что переговоры в «нормандском формате» продолжаются.

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