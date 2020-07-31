С 1 августа в Украине действуют новые правила карантина: что запрещено и где

С 1 августа в Украине вступает в силу постановление Кабинета министров № 641 от 22 июля, которое устанавливает новые правила адаптивного карантина. Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно документу, адаптивный карантин продлен до 31 августа.
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут поделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
Зеленая зона предусматривает:
Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:
Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:
Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:
Также вводятся изменения в порядок пересечения границы. Из стран «зеленой зоны» нужен только страховой полис. Для стран из «красной зоны» — нужен полис и самоизоляция на 14 дней. Вместо самоизоляции можно предоставить негативный ПЦР-тест на коронавирус.
Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:
Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.
С 1 сентября в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Минздрава, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах «красной зоны» — где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.
Также в стране начнется постепенное привлечения зрителей на футбольные матчи в условиях соблюдения ряда карантинных требований. Основными требованиями являются: заполнения секторов стадиона зрителями не более чем на 25%, соблюдение социальной дистанции, обеспечения наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе.