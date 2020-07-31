С 1 августа в Украине действуют новые правила карантина: что запрещено и где

С 1 августа в Украине вступает в силу постановление Кабинета министров № 641 от 22 июля, которое устанавливает новые правила адаптивного карантина. Об этом сообщает Правительственный портал.



Согласно документу, адаптивный карантин продлен до 31 августа.



В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут поделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.



Зеленая зона предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только на сидячих местах.

Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:

деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы и т.п.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 людей.

Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учреждений образования;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Также вводятся изменения в порядок пересечения границы. Из стран «зеленой зоны» нужен только страховой полис. Для стран из «красной зоны» — нужен полис и самоизоляция на 14 дней. Вместо самоизоляции можно предоставить негативный ПЦР-тест на коронавирус.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет более 50%; Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составила более 11%; Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации больше восьми случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.



С 1 сентября в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Минздрава, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах «красной зоны» — где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.



Также в стране начнется постепенное привлечения зрителей на футбольные матчи в условиях соблюдения ряда карантинных требований. Основными требованиями являются: заполнения секторов стадиона зрителями не более чем на 25%, соблюдение социальной дистанции, обеспечения наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе.