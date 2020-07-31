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Самоизоляция остается. В ГПСУ уточнили правила пересечения КППВ с 1 августа

31 июля 2020, 21:30

Самоизоляция остается. В ГПСУ уточнили правила пересечения КППВ с 1 августа

На период действия карантина сохраняются ограничения при пересечении линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает Восточное региональное управление ГПСУ со ссылкой на решение командования операции Объединенных сил.

Так, на период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение КПВВ иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией — партнером на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине.

Кроме этого, граждане, со временно оккупированной территории, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрашиваться на предмет контакта с больными COVID-19.

«Стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия во ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации», — отметили в управлении.

Пересекающие КПВВ также должны быть в масках или респираторах.

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа. При этом с 1 августа вводятся новые правила.

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