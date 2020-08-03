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В МВД заявили, что банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана

03 августа 2020, 14:01

В МВД заявили, что банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана

Захватчиком отделения «Универсал Банка» в центре Киева, по предварительным данным, является гражданин Узбекистана. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Отмечается, что злоумышленника зовут Каримов Сухроб Рахманович. Он родился 25 марта 1988 года.

«Судя по его социальным сетям — это психически неуравновешенный человек», — подчеркнул Геращенко.

Он также опубликовал фото захватчика, сделанное в отделении банка. Рядом с ним сидит руководительница банковского отделения, которую он взял в заложники.

Фото: Антон Геращенко / Facebook

Сегодня в полдень правоохранители получили сообщение о захвате отделения «Универсал Банка» в центре Киева. Туда зашел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Сотрудники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Правоохранители начали спецоперацию и ведут переговоры с захватчиком.

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