Зеленский предложит Раде поднять минимальную зарплату до 5 тысяч гривен

Президент Владимир Зеленский сегодня намерен внести в Верховную Раду законопроект, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривен.



Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив на брифинге.



На Банковой ожидают, что парламент поддержит документ уже в августе. По словам Ковалив, внеочередная сессия Рады будет созвана в конце месяца.

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2020 составляет 4723 гривны.



Правительство запланировало на 2020 и 2021 годы три этапа повышения минимальной зарплаты: с 1 сентября до 5000 гривен, с 1 января 2021 года до 6000 гривен, а с 1 июля следующего года до 6500 гривен.