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В Беларуси задержали двух украинских журналистов телеканала «Настоящее время»

07 августа 2020, 19:37

В Беларуси задержали двух украинских журналистов телеканала «Настоящее время»

В отеле «Минск» в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала «Настоящее время» Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Об сообщается на сайте телеканала.

«Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк — гражданин России... Ирина Ромалийская — ведущая программы «Вечер», главной информационной программы «Настоящего времени». Иван Гребенюк — украинский журналист, работающий на «Настоящее время в Праге. Юрий Баранюк — собственный корреспондент «Настоящего времени» в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, задержанных везут в Московское РУВД Минска. 

Им инкриминируют нарушение законов о СМИ — работа в Беларуси без аккредитации.

Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов в связи с задержанием в Минске троих журналистов и ожидает официального подтверждения факта задержания и доступа к ним.

Телеканал «Настоящее время» несколько недель освещает выборы в Беларуси. С началом предвыборной компании власти начали активно задерживать активистов, участников оппозиционных митингов и журналистов, которые их освещали.

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