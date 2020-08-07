В Беларуси задержали двух украинских журналистов телеканала «Настоящее время»

В отеле «Минск» в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала «Настоящее время» Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Об сообщается на сайте телеканала.



«Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк — гражданин России... Ирина Ромалийская — ведущая программы «Вечер», главной информационной программы «Настоящего времени». Иван Гребенюк — украинский журналист, работающий на «Настоящее время в Праге. Юрий Баранюк — собственный корреспондент «Настоящего времени» в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении.



По данным телеканала, задержанных везут в Московское РУВД Минска.



Им инкриминируют нарушение законов о СМИ — работа в Беларуси без аккредитации.



Посольство Украины в Беларуси установило контакт с представителями местных правоохранительных органов в связи с задержанием в Минске троих журналистов и ожидает официального подтверждения факта задержания и доступа к ним.

Телеканал «Настоящее время» несколько недель освещает выборы в Беларуси. С началом предвыборной компании власти начали активно задерживать активистов, участников оппозиционных митингов и журналистов, которые их освещали.