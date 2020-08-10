ЦИК озвучила предварительные итоги выборов в Беларуси

ЦИК Беларуси озвучил предварительные итоги выборов в президенты республики. После получения данных с закрытых избирательных участков Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,9%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%, Анна Канопацкая — 1,68%.



Против всех проголосовали 6,02% избирателей.



Явка на выборах составила 84,23%.



Итоги голосования спровоцировали акции протеста в Минске. Несколько тысяч человек собрались на площади Победы. Начались столкновения с милицией, правоохранители применили светошумовые гранаты.



Во время протестных акций в Беларуси один человек погиб, еще три серьезно пострадали, были задержаны как минимум 140 человек, сообщили правозащитники.



Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах страны.