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В Беларуси после президентских выборов начались протесты. Они переросли в столкновения с ОМОНом

10 августа 2020, 08:42

В Беларуси после президентских выборов начались протесты. Они переросли в столкновения с ОМОНом

Фото: Еврорадио Фото: Еврорадио

В Минске и других крупных городах Беларуси после завершения голосования на выборах президента в воскресенье вечером начались акции протеста, в которых приняли участие тысячи человек. Вышедшие люди не согласны с предварительными результатами, которые отдают почти 80% голосов действующему президенту Александру Лукашенко.

ОМОН применил против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. В свою очередь участники протеста отвечали бутылками и камнями.

Многие демонстранты были ранены. Точной информации о количестве пострадавших пока нет. 

Кроме того, на одно из протестующих наехал автозак. Видимо, мужчина сначала прицепился к кабине, но потом не смог удержаться.

Ночью протесты затихли. Ожидается, что уличные акции продолжатся в понедельник.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела из-за протестов в воскресенье. Производства начаты по статьям о массовых беспорядках и насилии в отношении милиции. Уголовный кодекс страны предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы для участников беспорядков и до 15 лет — для организаторов.

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