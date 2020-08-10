В Беларуси после президентских выборов начались протесты. Они переросли в столкновения с ОМОНом

Фото: Еврорадио

В Минске и других крупных городах Беларуси после завершения голосования на выборах президента в воскресенье вечером начались акции протеста, в которых приняли участие тысячи человек. Вышедшие люди не согласны с предварительными результатами, которые отдают почти 80% голосов действующему президенту Александру Лукашенко.



ОМОН применил против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. В свою очередь участники протеста отвечали бутылками и камнями.

Так разгоняли толпу протестующих на Машерова. pic.twitter.com/koFRqC2RK0 — Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020

Многие демонстранты были ранены. Точной информации о количестве пострадавших пока нет.



Кроме того, на одно из протестующих наехал автозак. Видимо, мужчина сначала прицепился к кабине, но потом не смог удержаться.

Автозак сбивает человека в Минске. Видео: NEXTA pic.twitter.com/rZb3deCLiS — Sergey Goryashko (@seriozha_s) August 9, 2020

Ночью протесты затихли. Ожидается, что уличные акции продолжатся в понедельник.



Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела из-за протестов в воскресенье. Производства начаты по статьям о массовых беспорядках и насилии в отношении милиции. Уголовный кодекс страны предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы для участников беспорядков и до 15 лет — для организаторов.