Зеленский отреагировал на протесты в Беларуси: призывает стороны к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский призывает белорусов к толерантности, терпимости, отказу от уличного насилия и диалогу. Об этом говорится на странице президента в Facebook.



«Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», — говорится в сообщении.



Зеленский подчеркнул, что только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии.



«В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны», — отметил глава государства.



Он также подчеркнул, что Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.



«Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее», — добавил Зеленский.

Утром 10 августа Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел из-за протестов. Утверждается, что протестующие совершали в отношении милиции. Также официально не сообщили о количестве задержанных и пострадавших протестующих.

По предварительным результатам выборов за Лукашенко отдали свои голоса 80,23% избирателей, а за Тихановскую - 9,90%.