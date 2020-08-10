МВД Беларуси заявило о задержании трех тысяч человек во время протестов

Около трех тысяч человек задержаны в Беларуси за участие в акциях протеста, которые начались 9 августа после выборов президента страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.



Отмечается, что около тысячи демонстрантов были задержаны в Минске, а остальные — в других регионах Беларуси. Всего акции протеста зафиксированы в 33 городах.



Пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц.



В МВД также подчеркнули, что боевое оружие в отношении участников массовых акций протеста не применялось, погибших нет. Ранее в правозащитном центре «Весна» заявили, что в Минске погиб один человек, который попал под колеса автозака.



По данным правозащитников, в больницах белорусской столицы находятся десятки пострадавших в результате столкновений с милицией.