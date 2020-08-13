«Не вернулся домой с работы». В Беларуси задержали еще одного украинца

Еще один гражданин Украины задержан в Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.



12 августа в украинское консульство в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы. «Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и он находится сейчас в местном СИЗО», — отмечается в сообщении.



В МИД пообещали, что в ближайшее время украинские консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств задержания и предоставления необходимой консульско-правовой помощи.

Ранее сообщалось, что 12 августа в Беларуси были задержаны граждане Украины Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксаны Алешина. Васильев и Реуцкий — правозащитники из организации «Восток SOS». В Минск они прибыли для подготовки материалов о протестах, которые начались после выборов президента Беларуси.