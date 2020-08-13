Власти Беларуси до сих пор не сообщили Украине о местонахождении задержанных украинцев

Органы Беларуси до сих пор не сообщили украинской стороне информацию о местонахождении задержанных граждан Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.



Он добавил, что на данный момент известно о задержании 12 августа в Беларуси трех граждан Украины: правозащитников «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксаны Алешиной. «Мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью их возвращения в Украину», — подчеркнул министр.



По поручению Кулебы посольство Украины направило в МИД Беларуси две ноты с запросом предоставить информацию о задержании всех украинских граждан, которые были задержаны в период с 9 по 12 августа, а также о причинах их задержания.



Глава МИД отметил, что, по имеющейся информации, Реуцкого и Васильева выдвинуты обвинения по статье о «массовых беспорядках». Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет заключения. Вчера вечером по месту временного проживания украинцев в Минске были проведены обыски, в ходе которых изъяли ноутбук Реуцкого, паспорт Васильева и другие вещи.



Кулеба отметил, что сегодня украинский консул объезжает все места временного задержания лиц в Минске, но пока что получить информацию о соотечественниках не удалось.

Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске. В столице Беларуси они готовили материалы для издания hromadske в качестве внештатных корреспондентов.



В Беларуси пятые сутки проходят акции протеста. Силовики жестко разгоняют протестующих, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. За три дня в стране были задержаны около 6 тысяч человек, как минимум 250 госпитализированы, один протестующий погиб.



Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.