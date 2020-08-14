В Беларуси к протестам присоединяются рабочие предприятий

Фото: «Радио Свобода»

В Беларуси рабочие предприятий присоединяются к протестам. Они поддерживают акции против насилия силовиков и требуют честных выборов. Об этом сообщает «Еврорадио».



Утром 14 августа собрания рабочих проходят на Минском электротехническом заводе имени Козлова и в Жлобине на Белорусском металлургическом заводе. Рабочие присоединяются к протестам, на которые вчера поднялись БелАЗ, Белкард, «Гродно Азот», «Химволокно», «Интеграл», МАЗ, МТЗ, «Керамин», «Гродножилстрой» и другие крупные предприятия страны.



Издание отмечает, что не все предприятия бастуют. На некоторых происходят собрания рабочих с требованием честных выборов или акции солидарности с задержанными, после чего рабочие возвращаются на рабочие места.

Протесты в Беларуси продолжаются уже шестой день. 13 августа, после начала забастовок на предприятиях, глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова заявила, что Александр Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов» и дал поручение разобраться со всеми задержаниями и ускорить выход задержанных из изоляторов.