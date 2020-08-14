Зеленский: Власть работает над освобождением четвертого украинца из белорусского СИЗО 

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что сейчас ведутся переговоры для освобождения украинца Романа Шишко, который находится в изоляторе Бреста. Об этом сообщает пресс-служба президента.



«Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой», — написал президент.



Он отметил, что Беларусь сейчас сильно страдает и ищет решение и выход из очень непростой ситуации, в связи с чем каждый день случаются эксцессы.



«В частности с нашими гражданами, оказались в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина», — добавил глава государства.



Глава государства подчеркнул, что незаконно задержанные 12 августа украинские правозащитники и журналисты не нарушали законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве.



«Сейчас они в полной безопасности. Украина умеет защищать своих граждан и всегда это делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси», — подытожил Зеленский.



Он также призывал белорусских коллег воздержаться от незаконных задержаний и насилия.

Ранее стало известно, что представителей правозащитной организации «Восток SOS», украинцев Константина Реуцкого и Евгения Васильева выпустили из СИЗО в Минске. Также была отпущена украинка Оксана Алешина.