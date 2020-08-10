Трех украинцев выпустили из СИЗО в Беларуси. Среди них правозащитники «Восток SOS»

Представителей правозащитной организации «Восток SOS», украинцев Константина Реуцкого и Евгения Васильева выпустили из СИЗО в Минске. Также была отпущена украинка Оксана Алешина.



Об этом сообщает hromadske.



Отмечается, что Реуцкий и Васильев уже находятся на территории украинского посольства в Минске. Сегодня они вернутся в Украину.



Вчера вечером белорусские власти начали выпускать задержанных во время протестов, которые начались после выборов. Издание TUT.BY взяло у Реуцкого комментарий после освобождения.



«Этой ночью заставили подписать протоколы. Никому не дали эти протоколы прочесть, подписать заставляли. Тех, кто отказывался подписать, били и вынуждали подписать», — отметил он.

Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске. Сообщалось, что украинским правозащитникам выдвинуты обвинения по статье о «массовых беспорядках». В Минск они прибыли для подготовки материалов о протестах, которые начались после выборов президента Беларуси.



Накануне МИД Украины сообщал, что известно о четырех задержанных украинцах в Беларуси.