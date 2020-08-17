«ЛНР» показала подготовку к строительству нового КПВВ

Саперы группировки «ЛНР» обезвредили боеприпасы на месте строительства контрольного пункта въезда-выезда «Луганск-Счастье». Об этом сообщает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Отмечается, что была проведена проверка местности на предмет наличия взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов. Обнаруженные боеприпасы сегодня уничтожены на месте путем подрыва.

В «ЛНР» заявили, что работы по строительству пунктов пропуска у Счастья и Золотого были начаты 11 июля.

На заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля стороны договорились об открытии двух новых КПВВ в районе Золотого и Счастья Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.



Украинская сторона построила КПВВ «Золотое» еще несколько лет назад, но группировка «ЛНР» отказывалась организовать пропуск со своей стороны.



На данный момент в Луганской области функционирует только КПВВ «Станица Луганская».