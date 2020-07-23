На заседании ТКГ договорились об открытии двух новых КПВВ на Луганщине

Во время заседания Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность об открытии двух новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения в Золотом и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.



Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грауу призвала стороны не затягивать с началом строительно-монтажных работ, чтобы они могли быть завершены до наступления холодного времени года.

22 июля Трехсторонняя контактная группа на заседании приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Они вступят в силу с 27 июля. Ожидается, что с понедельника вступят в силу приказы военного командования Украины и поддерживаемых РФ группировок «ДНР» и «ЛНР» о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.