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«Фейк и манипуляция». В СБУ отрицают вербовку «вагнеровцев»

19 августа 2020, 13:01

«Фейк и манипуляция». В СБУ отрицают вербовку «вагнеровцев»

В Службе безопасности Украины опровергают свою причастность к истории с появлением и задержанием российских боевиков частной военной компании Вагнера в Беларуси.

«Данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в спецслужбе заявили, что ни один сотрудник СБУ не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы были зафиксированы на обнародованных ранее аудиозаписях.

«Поэтому титрование одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и сознательной манипуляцией», - подчеркивается в сообщении.

В СБУ призвали более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу «недружественных» стран.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщила, что украинская сторона выманила российских намемников в Беларусь в рамках спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицает причастность украинских спецслужб в этой операции. Он считает, что это была операция российских спецслужб.

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СБУ ЧВК Вагнера

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