ФСБ: Украинские спецслужбы попытались похитить одного из лидеров «Л-ДНР», который скрывается в России

В ФСБ России сообщили, что пресекли операцию спецслужб Украины: те якобы с помощью российского криминалитета должны были похитить одного из лидеров группировок «Л-ДНР», скрывающегося в России, после чего — вывезти в Украину.



«Новости Донбасса» не смогли оперативно получить комментарии в Службе безопасности и Главном управлении разведки Минобороны Украины.



Как сообщили в ФСБ, при попытке похищения задержаны граждане России — Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организаторами и координаторами проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.



«Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада. Так, в составе указанного управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России», — утверждают в ФСБ.



По заявлениям российской спецслужбы, для создания фигурантам алиби украинские спецслужбы заранее распространили в СМИ сообщение о задержании Байдалы за незаконное хранение оружия. Группировка «ДНР» обвиняет Андрея Байдалу в организации тарактов, в том числе убийства экс-главаря формирования — Александра Захарченко.



Там добавили, что Мищенко и Байдала якобы сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры для насильственного похищения россиянина. Они пообещали группе Макарова 200 тысяч долларов и выплатили аванс в размере 50 тысяч долларов.



«При этом якобы задержанный на Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени. Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е. А.», — добавили в ФСБ.



Российская спецслужба опубликовала видео задержания.

Силовиками РФ возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой.



В Центре общественных связей ФСБ также отметили, что украинские спецслужбы якобы еще готовили несколько похищений и убийств россиян. «По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР» — подчеркивается в сообщении.



Телеграм-канал Wargonzo, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщил, что ФСБ провела операцию по задержанию некоторое время назад, но информацию спецслужбы выдали только сейчас, так как была необходимость вычислить связи диверсантов в РФ.



Также отмечается, что задержание происходило не в самой Москве, а в области. Отсюда напрашивается вывод, что одной из целью диверсантов мог быть экс-глава ЛНР Игорь Плотницкий, который периодически живёт в Подмосковье. Помимо Плотницкого, целью ОПГ могли оказаться Александр Бородай и Игорь Стрелков, тоже проживающие в столице.